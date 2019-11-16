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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристы Бойкова и Козловский рады, что смогли преодолеть себя на Гран-при в Москве

Российская пара впервые в карьере вышла в финал Гран-при
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рады, что им удалось преодолеть себя на пятом в сезоне Гран-при в Москве и выйти в финал серии. Об этом фигуристы сообщили на пресс-конференции.

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В соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве Бойкова и Козловский заняли первое место (229,48 балла). Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77), третьими - немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зигерт (186,16). Ранее Бойкова и Козловский стали первыми на этапе серии Гран-при в канадской Келоуне, благодаря этим результатам российская пара впервые в карьере вышла в финал Гран-при.

"Давайте я начну с интересной истории, которая была вчера, - сказал Козловский. - Мы вернулись с тренировки в отель, и пришло уведомление с YouTube о видео под названием "Царя Самарина никто не сможет победить". Я проживаю в отеле с ним, и если говорить про старты, то я должен был соответствовать такому уровню, но если отбросить шутки, мы очень рады, что отобрались во взрослый финал, заработали туда путевку, я говорил ранее, что у нас не было проходных этапов, легких соперников, и мы рады, что нам в каком-то смысле удалось преодолеть самих себя, определенный барьер".

Также Бойкова рассказала об обстоятельстве, повлиявшем на нее перед короткой программой. "Получилось так, что я потеряла близкого человека. И каталась в ней [в короткой программе] для нее", - сказала фигуристка.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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