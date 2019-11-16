Авербух: фигуристы Кацалапов и Синицина готовы бороться за самые высокие места

Синицина и Кацалапов выиграли московский этап серии Гран-при, набрав 212,15 балла (86,09 за ритм-танец и 126,06 - за произвольный). На предыдущем этапе в Китае россияне также были победителями, та победа стала для них первой в карьере на этапах серии. Дуэт обеспечил себе участие в финале Гран-при, который пройдет в декабре в Турине (Италия).

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова готов бороться за самые высокие места в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС в субботу высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

"Победа Кацалапова и Синициной была ожидаемой, самое важное, что они откатались очень стабильно и красиво. Мне в этом году очень нравятся их программы, и ритм-танец, и произвольный. Второе место в произвольном танце, которое они заняли на Гран-при в Китае, было связано только с ошибкой, а в общем ребята готовы бороться за самые высокие места", - сказал Авербух.

Ранее российские фигуристы заняли весь пьедестал в мужском одиночном катании - Александр Самарин стал первым, второе и третье места заняли Дмитрий Алиев и Макар Игнатов соответственно. В соревнованиях одиночниц победу одержала Александра Трусова, второй стала Евгения Медведева. Позднее в субботу выступят спортивные пары, после короткой программы лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе и третье места также занимают представители России - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Андрей Новоселов соответственно.

"Традиционно домашний турнир мы проводим хорошо, у нас и мальчики блестяще выступили, и в парах, думаю, будет все отлично. Это не только из-за того, что этап проходит в России, просто у нас очень подтянулась вся команда - и мальчики, и в парном катании появилась молодая пара Татьяны Москвиной [Бойкова - Козловский], которая захватывает лидерство, заявились вернувшиеся Ксения Столбова с Андреем Новоселовым. В общем в российском фигурном катании сейчас все очень оптимистично", - заключил собеседник агентства.