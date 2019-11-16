Фигуристка Трусова рада победе на этапе Гран-при в Москве, несмотря на ошибки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова рада, что смогла победить на пятом в сезоне этапе Гран-при в Москве, несмотря на ошибки в обеих программах. Об этом спортсменка рассказала журналистам на пресс-конференции.

В субботу женщины представили произвольные программы на московском этапе. Трусова допустила два падения, однако это не помешало ей с результатом 234,47 балла занять первое место. Ранее 15-летняя фигуристка, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, завоевала золото на этапе в канадской Келоуне. Благодаря этим результатам ей удалось квалифицироваться в финал Гран-при.

"Я рада, что выиграла и отобралась в финал, - сказала Трусова. - Но не откатала программы чисто, были ошибки в короткой и произвольной программах. Я буду работать и надеюсь, что дальше все будет лучше".

Также фигуристка рассказала, какой прыжок ей кажется самым сложным. "Для меня почему-то самый сложный - это тройной аксель, - сказала она. - Не знаю, почему так. Я его учу и постараюсь сделать".

Другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе, у которой занимается Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Майя Хромых пришли посмотреть на выступление спортсменки с трибун. "Очень приятно было, что девочки пришли поддержать меня, у нас сегодня выходной, так что они смогли посетить турнир, - сказала Трусова. - Ни до старта, ни после пообщаться возможности не было. До соревнований меня не отвлекают, а сейчас еще времени не было, но телефон, конечно, разрывается".

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.