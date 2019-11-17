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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Урманов: фигуристы Тарасова и Морозов в хорошей форме подойдут к главным стартам сезона

Российская пара заняла на этапе Гран-при в Москве второе место

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, смогут набрать оптимальную форму к основным стартам сезона. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

На этапе Гран-при в Москве Тарасова и Морозов заняли второе место (216,77 балла). Выиграли турнир россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (229,48), третьими стали немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зигерт (186,16). На этапе в канадской Келоуне Тарасова и Морозов стали третьими, эти результаты значительно снизили шансы фигуристов на попадание в финал Гран-при.

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"Тарасова и Морозов выступали очень хорошо. Но на сегодняшний момент, видимо, еще не все приведено в нужную кондицию, не совсем набрана та форма, которая нужна для свершений. Уверен, что они подойдут в хорошей форме к основным турнирам, которые еще впереди", - отметил Урманов.

Бойкова и Козловский впервые в карьере вышли в финал Гран-при. "Бойкову с Козловским я поздравляю, мы их тоже наблюдаем не первый сезон, для меня было понятно, что эти ребята будут прибавлять, тем более с таким специалистом, как Тамара Москвина. Ей огромное поздравление от меня, она невероятный профессионал и всегда нам это доказывает. Ребята тоже молодцы, видно, что проделана огромная работа", - сказал Урманов.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми (2017) призерами мировых первенств, двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), победителями (2016) и бронзовыми призерами (2018) финала Гран-при, серебряными призерами Универсиады (2013).

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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