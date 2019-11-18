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Сборные по футболу

Алаев: РФС находится в финальной стадии переговоров о матче с командой Молдавии

Ранее Молдавская федерация футбола объявила о проведении товарищеской игры с россиянами 31 марта 2020 года

ТАСС, 18 ноября. Российский футбольный союз (РФС) находится в финальной стадии переговоров о проведении товарищеского матча против команды Молдавии. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ранее Молдавская федерация футбола объявила о проведении матча с командой России 31 марта 2020 года. Встреча должна пройти в Кишиневе.

"РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне, - сказал Алаев. - Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах".

Теги
Алаев, Александр Александрович
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Сборные по футболу
Сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч против команды Молдавии
Встреча пройдет в Кишиневе 31 марта
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