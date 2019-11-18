Алаев: РФС находится в финальной стадии переговоров о матче с командой Молдавии

ТАСС, 18 ноября. Российский футбольный союз (РФС) находится в финальной стадии переговоров о проведении товарищеского матча против команды Молдавии. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ранее Молдавская федерация футбола объявила о проведении матча с командой России 31 марта 2020 года. Встреча должна пройти в Кишиневе.

"РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне, - сказал Алаев. - Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах".