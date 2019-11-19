Кафельников: сборная России по теннису даст бой испанцам в матче Кубка Дэвиса

В понедельник российские теннисисты в стартовом матче группового этапа переиграли действующих победителей турнира хорватов со счетом 3-0. В составе сборной России выступают Андрей Рублев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Финальный этап Кубка Дэвиса 2019 года проходит в Мадриде.

Во вторник россияне сыграют с командой Испании, в состав которой вошли первая ракетка мира Рафаэль Надаль, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.

"Пока рано делать какие-то прогнозы, независимо от того, кто будет играть против Рублева и Хачанова, испанцы будут фаворитами. Я практически уверен, что сегодня на корт выйдет Надаль, ажиотаж вокруг его участия большой, и сам Рафаэль считает честью играть за национальную команду. Но думаю, что наши ребята дадут бой", - сказал Кафельников.

"В идеале надо обыгрывать команду Испании и выходить в плей-офф, а там невозможно предугадать, какие будут сценарии. Сейчас главная задача - обыгрывать сборную Испании. Много разных моментов, за счет которых российская команда может победить - игра Рублева сейчас в неплохом состоянии, Карен Хачанов вчера тоже показал, что готов играть длительные матчи, не уставая. Думаю, что благодаря морально-волевым качествам российские теннисисты могут выиграть", - заключил собеседник агентства.

В заключительном матче группового турнира сборная Испании в среду сыграет с хорватами. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах, они определятся по лучшему соотношению выигранных и проигранных сетов. Матч между командами состоит из двух одиночных встреч и одной парной, встречи проходят до победы в двух сетах.

История и формат Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса с нынешнего года проходит по новой схеме. В отличие от предыдущих турниров, трофей разыгрывают не 16, а 18 команд. Турнир проходит в течение одной недели и в одном месте, тогда как раньше разыгрывался по итогам четырех недель при наличии домашних и гостевых матчей. Ранее победитель матча определялся по результатам пяти встреч (четырех одиночных и одной парной), которые проходили до победы в трех сетах в течение трех дней.