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Евро-2020

Завершение пути в Сан-Марино. Россияне проведут последний матч отборочного раунда ЧЕ-2020

Встреча начнется во вторник в 22:45 мск
Описание
© Тимофей Нежданов/ТАСС

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 19 ноября. /ТАСС/. Остается несколько часов до заключительного матча сборной России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Во вторник подопечные Станислава Черчесова проведут гостевую встречу против команды Сан-Марино.

Сан-Марино - независимое государство, расположенное на горной местности и окруженное со всех сторон Италией. Одноименная столица страны расположена в крепости на горе Титано на высоте 738 метров над уровнем моря. Крепость, которую местные жители называют "сердцем" Сан-Марино, окружают многочисленные холмы и горы, на которых также располагаются целые поселения. Первые жители в Сан-Марино появились еще в IV веке, независимость страна получила в 855 году, ее до сих пор называют самой старой республикой планеты.

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На территории крепости запрещено движение дорожного транспорта, исключение действует только для служебных машин. Попадая в "сердце" Сан-Марино, человек погружается в атмосферу Средневековья благодаря каменной брусчатке на тротуарах и дорогах, аутентичному виду зданий, которые в большом количестве сохранили облик образца V-VI веков. Узкие переулки хранят сюрпризы для туристов, поскольку в неожиданном месте может появиться проход на другую улицу или арки, идущие под зданиями. Также в крепости много лестниц, соединяющих улицы столицы.

Захватывает дух вид со смотровых площадок крепости, которые расположились в разных ее концах. С высоты 738 метров видны поселения Сан-Марино, итальянские города, например, Римини, холмы и горы, а также Средиземное море. Подняться в крепость можно двумя способами: на автобусе, который ходит один раз в 75 минут от Римини до главного входа в крепость, или на канатной дороге, которая начинается у подножья и привозит пассажиров на одну из самых верхних точек горы.

Футболом страна не живет

К сожалению, футбол в Сан-Марино не так прекрасен, как сама страна, - сборная занимает последнее место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 16 ноября команда впервые за два года смогла отправить мяч в ворота соперника, это случилось в матче против сборной Казахстана (1:3), также этот гол стал первым в домашней игре с 2013 года. Санмаринцы лишь однажды отличились за весь отборочный турнир, а вот количество пропущенных мячей дошло до 46. Всего же сборная Сан-Марино забила 24 гола за всю историю своего существования.

В 2004 году Футбольная федерация Сан-Марино признала лучшим футболистом в истории команды полузащитника Массимо Бонини, который провел 19 матчей в майке национальной сборной, игрок в свое время выступал за итальянский "Ювентус". Он завершил карьеру за сборную 7 июня 1995 года матчем против россиян (0:7).

Игра со сборной России пройдет на Олимпийском стадионе, которые вмещает около 7 тыс. зрителей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе команды Сан-Марино, на матче ожидается около 2 тыс. зрителей, 500 из которых будут поддерживать российскую сборную.

Россия повсюду

Автобусы от Римини до Сан-Марино в день матча перевозили в основном гостей из России. В стране проживает немалое количество российских мигрантов, поэтому прибытие болельщиков подопечных Черчесова не было особенно заметным. Корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с русскоговорящей мигранткой, которая работает в местном кафе официанткой, по ее словам, футболом страна не особо живет, на улицах редко можно увидеть афиши или объявления, посвященные предстоящим матчам сборной Сан-Марино.

На всех автобусных остановках от Сан-Марино до Римини висит расписание, написанное на итальянском, английском и русском языках. Большинство ларьков и маленьких магазинов с сувенирами имеют ценники на русском языке, продавцы готовы скорее пытаться понять русскую речь, нежели пробовать строить диалог на английском. Нередко в ресторанах можно увидеть меню английской, итальянской и российской кухонь. У главного входа в санмаринский университет висит бюст великого космонавта Юрия Гагарина, установленный в 2016 году.

Описание
© Тимофей Нежданов/ТАСС

Обилие русской речи в Сан-Марино позволяет предположить, что сборную России поддержат больше 500 человек. Заключительный матч подопечных Черчесова в рамках отборочного этапа начнется в 22:45 мск.

Теги
Сан-МариноРоссияЕвро-2020
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