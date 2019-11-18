Непобедимый великан. Россияне в 28-й раз встретятся со сборной из карликового государства

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России во вторник сыграют в гостях с командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Эта встреча станет четвертой между сборными. Команду Сан-Марино можно назвать удобным соперником для сборной России. 8 июня российская команда одержала самую крупную победу в истории, забив девять безответных мячей в ворота сборной Сан-Марино в рамках текущего отборочного турнира. В качестве футболиста нынешний главный тренер команды Станислав Черчесов защищал ворота сборной России в предыдущих двух играх против игроков из Сан-Марино, в 1994 году россияне крупно обыграли противника дома со счетом 4:0, а в июне 1995-го разгромили его в гостях - 7:0.

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В 400 километрах от Сан-Марино находится княжество Лихтенштейн, еще одно карликовое государство на карте Европы. Сборная России шесть раз встречалась с командой Лихтенштейна, и все встречи завершились победой россиян. Особенно тяжело болельщикам лихтенштейнцев пришлось в сентябре 2015 года, когда их команда дома пропустила семь безответных мячей от сборной России. Самым трудным матчем для россиян против команды Лихтенштейна можно считать гостевую встречу 2005 года, тогда сборная под руководством Георгия Ярцева победила со счетом 2:1. Всего же сборной Лихтенштейна удалось забить один гол в ворота россиян, что является пока непокоренной вершиной для футболистов из Сан-Марино (0 голов). Сборная России забила 19 голов соперникам из Лихтенштейна и на один мяч больше отправила в ворота команды Сан-Марино. Менее удачным было противостояние россиян с двумя другими сборными карликовых государств - Андорры и Люксембурга. Андорра с Хорватией подарили Евро Андорра считается независимым княжеством и расположено между Францией и Испанией. Сборная России три раза заезжала в гости к сборной этого карликового государства и трижды принимала ее на своем поле, во всех шести встречах россияне оказывались сильнее. В первом и последнем матчах, которые состоялись в 1999 и 2011 годах соответственно, сборная России отличилась по шесть раз (6:1 и 6:0). Серьезные проблемы андоррцы создали соперникам из России в ответном матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года, и тогда команде Андорры удалось забить один гол (1:2). Сборные России и Андорры сошлись друг с другом восемь лет спустя в двух играх отборочного этапа европейского первенства 2008 года. Первый матч, который прошел в июне 2007 года, завершилась разгромной победой сборной России (4:0), возглавляемой на тот момент голландцем Гусом Хиддинком.

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