Рублев обыграл испанца Баутисту-Агута в матче Кубка Дэвиса

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу команды России. Позднее во вторник первая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится с Кареном Хачановым (17), в парном матче Хачанов и Рублев сыграют против Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса. В понедельник российские теннисисты обыграли хорватов с общим счетом 3-0. Хорваты и испанцы проведут очный матч в среду.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выйдут победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.