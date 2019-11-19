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Кубок Дэвиса

Рублев обыграл испанца Баутисту-Агута в матче Кубка Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0)
Андрей Рублев EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 19 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Роберто Баутисту-Агута в первой игре второго матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Испании. Соревнования проходят в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0) в пользу 22-летнего россиянина. Баутиста-Агут занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев - 23-е.

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Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу команды России. Позднее во вторник первая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится с Кареном Хачановым (17), в парном матче Хачанов и Рублев сыграют против Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса. В понедельник российские теннисисты обыграли хорватов с общим счетом 3-0. Хорваты и испанцы проведут очный матч в среду.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выйдут победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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Кубок Дэвиса
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