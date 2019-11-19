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Евро-2020

Галямин: сборная Сан-Марино - это уровень ФНЛ, Черчесов мог выставить второй состав

Бывший защитник сборной СССР и России считает, что игра развивалась по предсказуемому сценарию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу мог выставить второй состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, поскольку соперник по уровню сопоставим с аутсайдерами первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин.

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Сборная России во вторник на выезде со счетом 5:0 обыграла команду Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы. Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова вышла в финальную стадию турнира, заняв второе место в группе со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Результат ожидаемый, могло быть на пару голов больше, могло быть на пару меньше, - сказал Галямин. - Было ясно, что победа будет, только непонятно, с каким счетом. Игра, с учетом того, что соперник - Сан-Марино, легко давалась. Можно было просто спокойно сидеть и следить за футболистами, за тем, как они передвигаются и выполняют какие-то технические приемы, потому что никакого напряжения игра сама по себе не создавала, результат был ясен еще до ее начала".

Во встрече со сборной Сан-Марино в составе национальной команды дебютировал защитник Максим Беляев, для вратаря Антона Шунина эта игра стала первой официальной за сборную страны и первой после восьмилетнего перерыва, когда он сыграл в товарищеской встрече против греков (1:1).

"Даже если бы Черчесов поменял всех игроков на тех, которые сидели на скамейке, ничего бы не изменилось - разница в классе просто огромна. Думаю, главный тренер решал какие-то свои вопросы: кого-то, как Николая Комличенко, выпустил посмотреть, кому-то дал игровую практику, кому-то дал отдохнуть. Станислав Саламович прекрасно понимал, что не было разницы, какой состав бы играл - первый или второй. Думаю, даже большинство команд ФНЛ посильнее будут, чем Сан-Марино, это уровень команд ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги, третьего по силе дивизиона российского футбола - прим. ТАСС) или нижней части турнирной таблицы ФНЛ", - отметил бывший защитник национальной команды.

Капитан сборной России Артем Дзюба не смог отличиться в матче против санмаринцев, в первой игры между этими командами он забил четыре мяча, а сборная одержала самую крупную победу в своей истории - 9:0. "Удивило, что Артем Дзюба не смог забить, у него было два-три неплохих шанса. Не удалось, бывает", - сказал Гялямин.

Сборная России на Евро-2020

Сборная России вошла в число 20 команд, которые гарантировали себе участие в чемпионате Европы. Помимо команды Черчесова, на турнире выступят сборные Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. За оставшиеся четыре путевки поспорят 16 сборных, которые не сумели отобраться через квалификационный турнир, но получили шанс выступить в плей-офф за места на Евро благодаря результатам, показанным в Лиге наций.

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Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B как команды - хозяйки чемпионата Европы. Также в этот квартет попадет сборная Бельгии, если УЕФА не изменит составы корзин перед жеребьевкой.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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