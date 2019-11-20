Шишкарев: состав женской гандбольной сборной России на ЧМ обсуждался с Трефиловым

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу обсуждался с бывшим главным тренером команды Евгением Трефиловым. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
"Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, он полетит на чемпионат мира. Он высказывает свои предложения, состав обсуждался с ним", - сказал Шишкарев.
Ранее был назван состав команды, в который вошли: вратари - Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина; левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова; полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко; разыгрывающая Ярослава Фролова; линейные - Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Яна Жилинскайте; правые полусредние - Анна Вяхирева, Валерия Маслова; правые крайние - Юлия Манагарова, Ольга Фомина.
Трефилов покинул национальную команду по состоянию здоровья. Он перенес операцию на сердце. Позднее Трефилов был назначен вице-президентом ФГР, а сборную в августе возглавил испанец Амброс Мартин.
Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.