Шишкарев: состав женской гандбольной сборной России на ЧМ обсуждался с Трефиловым

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу обсуждался с бывшим главным тренером команды Евгением Трефиловым. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, он полетит на чемпионат мира. Он высказывает свои предложения, состав обсуждался с ним", - сказал Шишкарев.