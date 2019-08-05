Да здравствует Король! Трефилов ушел с поста тренера женской сборной России по гандболу

С национальной командой специалист проработал почти 20 лет, добившись множества серьезных успехов, главный из которых — золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро

Каждому, кто хоть раз смотрел матч гандбольной сборной, должен был запомниться энергичный тренер, который, не выбирая выражений, давал установки спортсменкам. Те, несмотря на жесткость наставника, порой шли на конфликт, уходили из команды, но со временем возвращались и в дальнейшем прислушивались к мнению Евгения Трефилова и выполняли требования. Многие отмечают, что именно харизме и воле к победе тренера россиянки обязаны олимпийским золотом, завоеванным в Рио-де-Жанейро. Эти качества передавались команде на протяжении всего турнира, а особенно в тяжелейшем полуфинале против сборной Норвегии, который завершился со счетом 38:37 в пользу нашей команды.

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Победа над серьезным соперником не могла не сказаться на мотивации российской сборной, даже с учетом того, что в финале предстояло встретиться с француженками, которые уже были обыграны на групповом этапе. Трефилов слишком хорошо знал, что значит проиграть олимпийский финал, чтобы допустить повторение пекинской истории 2008 года: тогда сборная потерпела чувствительное поражение как раз от норвежек — 27:34. Тренер и вдохновленная им команда не повторили ошибок прошлого и впервые в своей истории завоевали олимпийское золото. Бразильскому триумфу в том числе поспособствовала и манера общения тренера, который концентрировал внимание СМИ и общественности на себе, позволяя своим игрокам избавиться от дополнительной психологической нагрузки. Стиль его общения, умение четко и емко выражать мысли не кривя душой не оставляли равнодушными всех, кто становился их свидетелем. Понятно, что выше олимпийского золота сложно придумать награду для спортсмена. Но карьера Трефилова как тренера не сошлась клином на вечере 20 августа 2016 года. За 35 лет в качестве наставника он успел поработать в детской спортивной школе и мужских командах, включая сборную России, вместе с которой в 1997 году выиграл чемпионат мира. В том году специалист стал заслуженным тренером России. Да, этого звания он удостоился за работу с мужской командой, а не женской.

Описание Евгений Трефилов и Дарья Дмитриева во время финального матча Олимпиады-2016 © Валерий Шарифулин/ТАСС

В XXI веке за его плечами семь титулов с тремя разными клубами — "Ладой", "Звездой" и "Астраханочкой", первый из них тренер завоевал в 2002 году, а последний — в 2016-м. Достаточно успешен он был и на международном клубном уровне — два Кубка EGF (Европейская федерация гандбола), Кубок Кубков и победа в Лиге чемпионов не дадут соврать. Помимо двух олимпийских медалей в его коллекции четыре золота чемпионата мира. Единственным турниром, который так и не покорился специалисту, получившему производное от фамилии уважительное прозвище Король Треф, стал чемпионат Европы. В 2006 и 2018 годах россиянки под его руководством уступали в финалах, а в 2000-м и 2008-м занимали третье место. "Я не ухожу из гандбола" Решение об уходе из сборной родилось у Трефилова не на пустом месте. В феврале этого года он перенес операцию на сердце и прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. В мае сообщалось, что тренер вернется к работе с национальной командой в июле, когда та будет находиться на сборе в Сочи. И все-таки 5 августа специалист принял решение закончить тренерскую карьеру в сборной. При этом Трефилов не станет дистанцироваться от сборной и российского женского гандбола. Он займет пост вице-президента Федерации гандбола России (ФГР), в этом качестве он будет курировать всю систему женских сборных страны. Как отметил президент федерации Сергей Шишкарев, это решение было принято после очень долгого и откровенного разговора и далось непросто.

Описание Евгений Трефилов и гандболистки сборной России на чемпионате мира 2017 года © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa via AP

"Из гандбола я не ухожу, буду работать дальше, передавать свой опыт, делать все для блага женского гандбола, — сказал Трефилов, слова которого приводит пресс-служба ФГР. — Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы — 2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Приоритет на ближайшее время — не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио". Генеральный директор ФГР Лев Воронин в разговоре с ТАСС выразил уверенность в том, что говорить о завершении эпохи Трефилова в российском гандболе рано. "На сегодняшний день мы говорим только о том, что его не будет на тренерском мостике, — в остальном он так же будет принимать участие в процессе, поэтому тут нельзя говорить о том, что он ушел и будет наблюдать за всем со стороны. С высоты своего опыта он будет участвовать в подготовке сборной, всего, что касается женского гандбола", — отметил он. Король Треф выбрал преемника В понедельник стало известно имя нового главного тренера женской сборной России. Им стал возглавляющий клуб "Ростов-Дон" испанский специалист Амброс Мартин. До работы в нашей стране 51-летний тренер четыре раза приводил венгерский "Дьёр" к победе в Лиге чемпионов, а также в период с 2016 по 2019 год возглавлял сборную Румынии.

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