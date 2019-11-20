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Футбол в Англии

Моуринью отметил, что его привлек состав футбольного клуба "Тоттенхэм"

Португалец в среду заключил с клубом контракт до конца сезона-2022/23

ТАСС, 20 ноября. Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что работа с нынешними составом привлекла его в английском футбольном клубе "Тоттенхэм". Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Моуринью в среду подписал контракт с "Тоттенхэмом" до конца сезона-2022/23. На этом посту 56-летний специалист заменит аргентинца Маурисио Почеттино, который был уволен во вторник.

"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными поклонниками. Качество как команды, так и академии меня приятно радует. Работа с этими игроками привлекла меня в этом клубе", - заявил Моуринью.

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Последним клубом, который тренировал Моуринью, был английский "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016), в декабре 2018 года португалец был отправлен в отставку. На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.

В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

"Тоттенхэм" располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в 12 матчах. В 13-м туре "Тоттенхэм" сыграет в гостях с лондонским "Вест Хэмом" в субботу. В Лиге чемпионов "Тоттенхэм" располагается на второй строчке в группе В, имея в активе 7 очков после четырех туров. В пятом туре "Тоттенхэм" на своем поле примет греческий "Олимпиакос" 26 ноября.

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