Моуринью отметил, что его привлек состав футбольного клуба "Тоттенхэм"

ТАСС, 20 ноября. Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что работа с нынешними составом привлекла его в английском футбольном клубе "Тоттенхэм". Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Моуринью в среду подписал контракт с "Тоттенхэмом" до конца сезона-2022/23. На этом посту 56-летний специалист заменит аргентинца Маурисио Почеттино, который был уволен во вторник.

"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными поклонниками. Качество как команды, так и академии меня приятно радует. Работа с этими игроками привлекла меня в этом клубе", - заявил Моуринью.