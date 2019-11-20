СМИ: зарплата Моуринью в "Тоттенхэме" будет в два раза больше, чем у прежнего тренера

В среду Моуринью подписал пятилетний контракт с "Тоттенхэмом", по условиям которого 56-летний специалист ежегодно будет получать 15 млн фунтов стерлингов (€17,5 млн евро). Зарплата уволенного во вторник Почеттино составляла около €10 млн.

ТАСС, 20 ноября. Португальский специалист Жозе Моуринью на посту главного тренера английского футбольного клуба "Тоттенхэм" будет получать почти в два раза больше предыдущего наставника, аргентинца Маурисио Почеттино. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Daily Mail.

Ранее стало известно, что неустойка тренерскому штабу Почеттино может составить более €23 млн, до него наибольшая неустойка в английском футболе была выплачена Моуринью и его помощникам, когда тот прекратил сотрудничество с "Манчестер Юнайтед" (€22,9 млн). "Тоттенхэм" стал первой командой португальца после увольнения в декабре 2018 года.

Под руководством Моуринью "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.

В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

"Тоттенхэм" располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в 12 матчах. В 13-м туре "Тоттенхэм" сыграет в гостях с лондонским "Вест Хэмом" в субботу. В Лиге чемпионов "Тоттенхэм" располагается на второй строчке в группе В, имея в активе 7 очков после четырех туров. В пятом туре "Тоттенхэм" на своем поле примет греческий "Олимпиакос" 26 ноября.