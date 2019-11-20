Буре: матч сборной на "Газпром Арене" - лучшая реклама российского хоккея

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Матч на футбольной "Газпром Арене" между сборными России и Финляндии является лучшей рекламой для российского хоккея. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила, что игра Кубка Первого канала 15 декабря пройдет на стадионе, который является домашней ареной футбольного клуба "Зенит". Также ранее сообщалось, что на стадионе пройдет матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА 19 декабря.

"Очень приятно, что матчи "хоккейной классики" на большом стадионе пройдут вновь. Когда на хоккей приходит более 70 тыс. человек, такое невозможно забыть, это остается в памяти надолго. В прошлом году на такой же игре Кубка Первого канала был побит рекорд по количеству зрителей на хоккейном матче в нашей стране, уверен, в этом году придет не меньше", - сказал Буре.

"Сборная России соберется в сильнейшем составе из игроков, выступающих в России, чтобы сыграть против действующих чемпионов мира - финнов. СКА и ЦСКА вновь привлекут огромное количество зрителей на матч КХЛ. В современном мире даже самому известному продукту нужна постоянная реклама, и такие матчи - лучшая реклама нашему хоккею", - добавил он.