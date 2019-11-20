Матч Кубка Первого канала Россия - Финляндия пройдет на "Газпром Арене"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила, что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Встреча Россия - Финляндия пройдет 15 декабря, начало - 16:00 мск. Ранее член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что "Газпром Арена" примет два хоккейных матча в декабре.

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря на МСК "ЦСКА-Арена", со шведами россияне сыграют 12 декабря, с чехами - 14 декабря. После этого в календаре матчей СКА значатся три домашних матча регулярного чемпионата КХЛ - против "Северстали", ЦСКА и магнитогорского "Металлурга". Встречи состоятся 17, 19 и 22 декабря соответственно. По информации ТАСС, вторым матчем на "Газпром Арене" может стать игра против ЦСКА.

Сборная России занимает третье место в турнирной таблице Евротура, набрав два очка в трех матчах. Лидирует команда Чехии (8 очков) второй идет сборная Финляндии (4), на последней строчке располагаются шведы (1).