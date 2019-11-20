СМИ: Почеттино может возглавить "Баварию"

ТАСС, 20 ноября. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино может стать наставником немецкой "Баварии". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Bild.

Во вторник аргентинский специалист был уволен руководством "Тоттенхэма" в связи с неудовлетворительными результатами команды, его место занял португалец Жозе Моуринью.

По информации издания, Почеттино может возглавить "Баварию" по завершении сезона-2019/20. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с 47-летним аргентинским специалистом. 3 ноября "Бавария" отправила в отставку хорватского тренера Нико Ковача, исполняющим обязанности главного тренера назначен Ханс-Дитер Флик.

Под руководством Почеттино "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю". Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. До "Тоттенхэма" специалист возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

После 11 туров "Бавария" занимает третье место в таблице чемпионата Германии, набрав 21 очко, лидером первенства является мёнхенгладбахская "Боруссия" (25). В Лиге чемпионов "Бавария" с 12 очками в четырех матчах лидирует в группе В и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. Мюнхенский клуб является 29-кратным чемпионом Германии, 19-кратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка Германии. Также клуб пять раз выигрывал Лигу чемпионов, один раз Кубок УЕФА и один раз Суперкубок УЕФА.