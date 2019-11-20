{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

СМИ: Почеттино может возглавить "Баварию"

Спортивный директор немецкого клуба уже общался по этому поводу с аргентинцем, накануне уволенным из "Тоттенхэма"

ТАСС, 20 ноября. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино может стать наставником немецкой "Баварии". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Bild.

На эту тему
Жозе Моуринью назначен главным тренером футбольного клуба "Тоттенхэм"

Во вторник аргентинский специалист был уволен руководством "Тоттенхэма" в связи с неудовлетворительными результатами команды, его место занял португалец Жозе Моуринью.

По информации издания, Почеттино может возглавить "Баварию" по завершении сезона-2019/20. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с 47-летним аргентинским специалистом. 3 ноября "Бавария" отправила в отставку хорватского тренера Нико Ковача, исполняющим обязанности главного тренера назначен Ханс-Дитер Флик.

Под руководством Почеттино "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю". Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. До "Тоттенхэма" специалист возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

После 11 туров "Бавария" занимает третье место в таблице чемпионата Германии, набрав 21 очко, лидером первенства является мёнхенгладбахская "Боруссия" (25). В Лиге чемпионов "Бавария" с 12 очками в четырех матчах лидирует в группе В и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. Мюнхенский клуб является 29-кратным чемпионом Германии, 19-кратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка Германии. Также клуб пять раз выигрывал Лигу чемпионов, один раз Кубок УЕФА и один раз Суперкубок УЕФА.

Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Торжество закона. Российский биатлон начинает жить по правилам
Руководство Союза биатлонистов России впервые за долгое время не стало нарушать принятые критерии отбора спортсменов в национальную команду, но без скандала все же не обошлось
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС