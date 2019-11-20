Французские гостиницы приостановили участие в подготовке ОИ в знак протеста против Airbnb

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Владельцы и фирмы - операторы французских гостиниц приостановили свое участие в подготовке парижских летних Олимпийских игр 2024 года в знак протеста против причастности к ним Airbnb - онлайн-площадки для поиска и краткосрочной аренды частного жилья. Такое решение, как сообщило AFP, было принято в среду на конгрессе французского Союза гостиничного хозяйства (Umih), который проходит в городе Биарриц.

Международный олимпийский комитет (МОК) и компания Airbnb подписали 18 ноября соглашение о сотрудничестве до 2028 года. Контракт оценивается в $500 млн. Airbnb стал 14-м ведущим олимпийским спонсором наряду с такими компаниями, как Coca-Cola, Samsung, Visa.

"Гостиничный сектор приостанавливает в этой связи свое участие в подготовке Олимпийских игр 2024 года", - говорится в заявлении Umih. Как считают представители французского гостиничного бизнеса, такое партнерство "абсолютно не учитывает их интересы".

Они напомнили также, что Airbnb, несмотря на вступивший в действие с 1 января закон, "уклоняется от выплаты государству налога на проживание, не указывает четкие адреса арендуемых квартир и реквизиты налогоплательщиков".