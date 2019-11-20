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НХЛ

Клуб НХЛ "Торонто" уволил Майка Бэбкока с поста главного тренера

Бэбкок - единственный тренер в истории, в активе которого есть Кубок Стэнли и победы в чемпионате мира и на Олимпийских играх
Майк Бэбкок AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Майк Бэбкок
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 21 ноября. Канадский специалист Майк Бэбкок покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Торонто" проиграл шесть матчей регулярного чемпионата подряд и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками после 23 матчей. Место главного тренера команды занял Шелдон Киф, который до этого руководил фарм-клубом "Торонто".

Бэбкок проводил пятый сезон в качестве главного тренера "Торонто", последние три сезона клуб выходил в плей-офф, где неизменно вылетал в первом раунде. В преддверии текущего сезона клуб рассматривался как один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.

Бэбкоку 56 лет. Это единственный в истории хоккейный тренер, сумевший завоевать Кубок Стэнли ("Детройт", 2008), золотые медали Олимпийских игр (сборная Канады, 2010, 2014) и чемпионата мира (сборная Канады, 2004). Кроме того, в 2016 году он выиграл Кубок мира со сборной Канады. В НХЛ, помимо "Детройта" и "Торонто", он возглавлял "Анахайм", с которым доходил до финала Кубка Стэнли (2003).

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