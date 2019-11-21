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НХЛ

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Россиянин забросил две шайбы в победной игре с "Вашингтоном"
Артемий Панарин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 21 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Вашингтон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата, Панарин отметился дублем. 28-летний нападающий набрал в 19 матчах чемпионата 25 (11 шайб + 14 голевых передач) очков.

Второй звездой выбран форвард "Оттавы" Брэди Ткачук, который отличился в овертайме гостевого матча против "Монреаля" (2:1 ОТ). 

Третьей звездой дня признан голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, который отразил 30 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" занимают 13-е место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 19 матчах. В следующей встрече "Рейнджерс" на выезде сыграют с "Оттавой" в субботу.

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