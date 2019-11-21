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Летние олимпийские виды спорта

Шесть российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус, выступят на ЧЕ по кроссу

В рамках турнира будет разыграно семь комплектов наград
Анна Тропина (справа) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Анна Тропина (справа)
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Шесть российских легкоатлетов, получивших ранее нейтральный статус, выступят на чемпионате Европы по кроссу, который пройдет 8 декабря в Лиссабоне. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

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Чемпионат Европы по кроссу, который пройдет в столице Португалии, станет последним крупным легкоатлетическим соревнованием в 2019 году. Российские легкоатлеты из-за временного лишения членства ВФЛА в международной федерации могут выступать в Лиссабоне только при наличии специального допуска.

"На чемпионат Европы в Португалию едут Ринас Ахмадеев и Ильдар Надыров, которые будут бороться за медали взрослого турнира, - сообщила Юхарева. - Участница чемпионата мира в Катаре Анна Тропина выступит в забеге, где возраст участниц не превышает 23 лет. Ксения Кузнецова, Ирина Шипицина и Артем Попов заявлены в юниорские забеги (до 20 лет)".

Срок подачи заявок для участия в чемпионате Европы завершится 28 ноября, за десять дней до старта турнира. "Мы надеемся, что могут прийти допуски еще на четырех-пяти наших спортсменов, которые подали заявки на нейтральный статус и сейчас ждут решения международной федерации", - добавила собеседница ТАСС.

В рамках турнира будет разыграно семь комплектов наград, в том числе в смешанной эстафете.

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Летние олимпийские виды спорта
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