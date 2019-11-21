Тедеско: тренеры "Спартака" не испытывают проблем из-за лимита на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Спартака" не испытывает проблем с выбором состава из-за лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
По регламенту российских футбольных соревнований, на поле одновременно должны находиться как минимум пять игроков с российским паспортом.
"У нас нет проблем с лимитом, у нас хорошие российские футболисты. Думаю, что если бы лимита не было, мы играли бы теми же футболистами. Была у нас единичная проблема, когда надо было выпустить игрока на замену, но это только один случай", - сказал Тедеско.
Главный тренер "Спартака" отметил, что во время паузы на игры сборной уделял большое внимание просмотру игр "Спартака-2". "Шансы у молодых ребят есть и они большие, но для этого нам нужно время, главное в этой ситуации для молодых футболистов - это терпение, не нужно форсировать ситуацию. Случай с (19-летним игроком "Спартака") Наилем Умяровым уникальный и для всех он индивидуален, я знаю много ребят в Германии и Италии, когда футболисты в 20-21 год стали профессионалами. Ко всем нужен индивидуальный подход, я люблю работать с молодежью, но нам нужно время", - пояснил Тедеско.
"Мы дали Михаилу Игнатову и Илье Гапонову [во время паузы в чемпионате] поиграть за вторую команду. Из основного состава у нас было всего восемь футболистов, с ними проводили в основном индивидуальную техническую работу. Айртон, Эсекьель Понсе и Алекс Крал первыми присоединились из сборных, остальные только сегодня начнут тренироваться. Илья Кутепов может играть, будет ли он играть [в ближайшем матче], я не могу сказать", - добавил главный тренер "Спартака".
После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В матче 17-го тура премьер-лиги "Спартак" в воскресенье на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", который в таблице идет девятым (19 очков).