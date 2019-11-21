Тедеско: тренеры "Спартака" не испытывают проблем из-за лимита на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Спартака" не испытывает проблем с выбором состава из-за лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

По регламенту российских футбольных соревнований, на поле одновременно должны находиться как минимум пять игроков с российским паспортом.

"У нас нет проблем с лимитом, у нас хорошие российские футболисты. Думаю, что если бы лимита не было, мы играли бы теми же футболистами. Была у нас единичная проблема, когда надо было выпустить игрока на замену, но это только один случай", - сказал Тедеско.