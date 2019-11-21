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Футбол в России

ФК ЦСКА не будет ужесточать меры безопасности в случае разрешения продажи пива на аренах

Окончательная версия закона может быть принята к Новому году
Стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" Денис Тырин/ТАСС
Описание
Стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена"
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не планирует проведение дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на своем стадионе в случае снятия запрета на продажу пива на стадионах. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

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Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

Также в клубе считают, что за собственниками и пользователями стадионов должно быть закреплено право на получение доходов от продажи пива. Дополнительные доходы могут распределяться клубами на развитие профессионального детско-юношеского футбола.

Кроме того, в клубе заявили о готовности внести предложения по доработке законопроекта.

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