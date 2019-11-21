ФК ЦСКА не будет ужесточать меры безопасности в случае разрешения продажи пива на аренах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не планирует проведение дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на своем стадионе в случае снятия запрета на продажу пива на стадионах. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

Свищев: контролировать расход средств от продажи пива на аренах будет Минспорт

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

Также в клубе считают, что за собственниками и пользователями стадионов должно быть закреплено право на получение доходов от продажи пива. Дополнительные доходы могут распределяться клубами на развитие профессионального детско-юношеского футбола.

Кроме того, в клубе заявили о готовности внести предложения по доработке законопроекта.