Свищев: контролировать расход средств от продажи пива на аренах будет Минспорт

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта будет контролировать расходование средств в случае принятия закона о продаже пива на стадионах. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.
В конце октября вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.
"Я встречался с министром [Павлом Колобковым], эту тему он поручил своему заместителю Надежде Ерастовой, - сказал Свищев. - Все доходы пойдут на развитие детско-юношеского спорта и материально-технической базы. Все деньги, которые пришли, будут идти на строительство новых полей, содержание спортивных школ и так далее".
"Расходование средств - не такая сложная система, Минспорт ее отработает. Примерно так же Минспорт контролирует ситуацию с лотереями и букмекерами, это четко сформированная система. Контроль за вопросом расходования средств будет за Минспортом", - добавил собеседник агентства.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге, Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.