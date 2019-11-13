Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Свищев: контролировать расход средств от продажи пива на аренах будет Минспорт

Окончательная версия закона может быть принята к Новому году
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта будет контролировать расходование средств в случае принятия закона о продаже пива на стадионах. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

В конце октября вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

На эту тему
Свищев: доход клубов от продажи пива на стадионах может составить сотни миллионов рублей

"Я встречался с министром [Павлом Колобковым], эту тему он поручил своему заместителю Надежде Ерастовой, - сказал Свищев. - Все доходы пойдут на развитие детско-юношеского спорта и материально-технической базы. Все деньги, которые пришли, будут идти на строительство новых полей, содержание спортивных школ и так далее".

"Расходование средств - не такая сложная система, Минспорт ее отработает. Примерно так же Минспорт контролирует ситуацию с лотереями и букмекерами, это четко сформированная система. Контроль за вопросом расходования средств будет за Минспортом", - добавил собеседник агентства.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге, Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
ФК "Оренбург" не получал предложений о переходе тренера Федотова
Ранее СМИ сообщали, что клуб Российской премьер-лиги "Сочи" заинтересован в услугах 53-летнего специалиста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС