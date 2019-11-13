Свищев: контролировать расход средств от продажи пива на аренах будет Минспорт

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта будет контролировать расходование средств в случае принятия закона о продаже пива на стадионах. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

В конце октября вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.