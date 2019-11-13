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Футбол в России

Свищев: доход клубов от продажи пива на стадионах может составить сотни миллионов рублей

Окончательная версия закона может быть принята к Новому году
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Продажа пива на спортивных мероприятиях в Москве может приносить клубам от несколько сотен миллионов рублей в год. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

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В конце октября вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Выделяться на развитие детско-юношеского спорта и материально-технической базы будет вся сумма, которая будет поступать от продажи пива. Мы считаем, что это от нескольких сотен миллионов рублей и выше - до миллиардов", - сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге, Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

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