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Кубок Дэвиса

Организаторы Кубка Дэвиса заявили, что сборная РФ еще не обеспечила выход в четвертьфинал

Вопрос участия российской команды в плей-офф турнира решится в четверг, когда состоятся последние матчи группового этапа
Андрей Рублев и Карен Хачанов AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Андрей Рублев и Карен Хачанов
© AP Photo/Manu Fernandez

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты еще не обеспечили себе выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса, участники плей-офф турнира определятся в четверг по итогам матчей заключительного дня группового раунда. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Кубка Дэвиса.

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Сборная России на групповом этапе одержала победу над хорватами со счетом 3-0 и потерпела поражение от испанцев - 1-2. Россияне стали вторыми в группе B. В четвертьфинал Кубка Дэвиса выходят победители шести групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Вопрос участия сборной России в плей-офф турнира решится в четверг, когда состоятся последние матчи группового этапа. После матчей, прошедших в среду, ряд СМИ написал о выходе российской команды в четвертьфинал.

"Сборная России еще не вышла в четвертьфинал. Надо ждать конца сегодняшнего дня, когда состоятся заключительные матчи группового этапа", - сказали ТАСС в пресс-службе турнира.

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На данный момент место в четвертьфинале обеспечили себе сборные Испании, Канады и Австралии, которые заняли первые места в своих группах.

Сборная России на данный момент является фаворитом в борьбе за получение путевки в четвертьфинал в качестве одной из двух лучших команд, занявших вторые места. В четверг пройдут матчи Франция - Сербия, Германия - Чили и Великобритания - Казахстан. Ни одна из этих команд не потеряла шансы на выход из группы.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

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