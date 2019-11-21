Защитник сборной России Джикия вошел в сотню лучших игроков отборочного турнира ЧЕ-2020

ТАСС, 21 ноября. Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия занял 69-е место в рейтинге ста лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Бельгия пока не по зубам.

Бельгия пока не по зубам. Футболисты сборной России завершили отбор на Евро-2020

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Сборная России обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы, заняв второе место в группе I. Джикия провел все 10 матчей в отборочном раунде, в которых забил один гол и совершил 48 отборов, точность его передач составила 90%.

Первое место в рейтинге занял форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, забивший в шести матчах шесть голов и отдавший восемь результативных передач. Вторым стал голландский полузащитник Френки де Йонг, третье место у вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.

В тройку лучших игроков российской сборной, помимо Джикии, вошли полузащитник Денис Черышев, занявший 106-е место в общем рейтинге, и защитник Федор Кудряшов (163).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.