Защитник сборной России Джикия вошел в сотню лучших игроков отборочного турнира ЧЕ-2020

ТАСС, 21 ноября. Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия занял 69-е место в рейтинге ста лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).
Сборная России обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы, заняв второе место в группе I. Джикия провел все 10 матчей в отборочном раунде, в которых забил один гол и совершил 48 отборов, точность его передач составила 90%.
Первое место в рейтинге занял форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, забивший в шести матчах шесть голов и отдавший восемь результативных передач. Вторым стал голландский полузащитник Френки де Йонг, третье место у вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.
В тройку лучших игроков российской сборной, помимо Джикии, вошли полузащитник Денис Черышев, занявший 106-е место в общем рейтинге, и защитник Федор Кудряшов (163).
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.