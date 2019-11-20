Бельгия пока не по зубам. Футболисты сборной России завершили отбор на Евро-2020

Национальная команда в пятый раз подряд пробилась в число сильнейших сборных Европы. С марта по октябрь российские футболисты одержали семь побед подряд в официальных матчах, повторив собственный лучший результат. В отборе к чемпионату Европы 1996 года сборная России Олега Романцева победила в семи играх кряду, что позволило ей занять первое место в группе. После этого завершить квалификацию на первой строчке россиянам удалось всего один раз — в отборе на ЧЕ-2012 команда добилась этого во главе с голландским специалистом Диком Адвокатом.

На эту тему Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании на Евро-2020

В 2019-м россияне до предпоследнего матча претендовали на то, чтобы в третий раз в своей истории стать лучшей командой в своей отборочной группе на пути к чемпионату Европы. Случиться этому помешал разгром от бронзовых призеров чемпионата мира — 2018 — сборной Бельгии, которая с октября прошлого года возглавляет рейтинг лучших команд мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Бельгийский урок Предпосылок у поражения со счетом 1:4 в Санкт-Петербурге множество. Это и общий класс игроков, их индивидуальное мастерство, в котором бельгийцы превосходят сборную России. Отрицать это глупо — в том же рейтинге ФИФА россияне находятся на 37-й позиции. Очевидно, что пропасть велика, но меньше полутора лет назад Россия и вовсе была 70-й. Прогресс налицо: за это время команда Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, неплохо выступила в Лиге наций и уверенно прошла почти весь отбор на Евро-2020. Несмотря на то что многие из игравших за национальную команду прошлым летом сейчас либо завершили карьеру в сборной (Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов), либо не вызываются (защитник Илья Кутепов травмирован, полузащитник Юрий Газинский недавно вернулся к тренировкам после полученного в июне повреждения, нападающий Федор Смолов в начале ноября провел первый за месяц матч), либо имеют меньше игровой практики в национальной команде (Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Ерохин), Черчесов довольно быстро сформировал новый костяк команды.

На эту тему Урок перед Евро. Сборная России разгромно проиграла бельгийцам в отборе на ЧЕ-2020

Перед игрой с бельгийцами главный тренер не смог рассчитывать сразу на трех игроков, которые, будь они здоровы, с вероятностью, близкой к 100%, появились бы на поле в Санкт-Петербурге. Речь, конечно же, о полузащитниках Александре Головине и Дмитрии Баринове, а также игроке группы атаки Денисе Черышеве. Названные хавбеки могли дать необходимый объем работы в центре поля, а вингер мог за счет индивидуальных действий и взаимодействий с капитаном команды Артемом Дзюбой угрожать воротам Тибо Куртуа. Учитывая, что глобальная задача по выходу на Евро-2020 была решена, а занять первое место в группе можно было только играя в атаку, Черчесов не стал прибегать к схеме с тремя центральными защитниками, которая дала плоды в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Команда вышла в составе, более нацеленном на атаку, но в центре поля без Головина и Баринова бельгийцы чувствовали себя вольготно, поскольку прессинг хозяев поля не работал. Кроме того, не в лучшем функциональном состоянии к игре подошли и остальные игроки, включая Дзюбу, не сумевшего проявить себя в борьбе с тройкой защитников гостей. Это привело к тому, что уже к 40-й минуте встречи на табло горел счет 0:3. После перерыва сборной России удалось подравнять игру, поскольку соперник несколько сбавил обороты, но повторения сценария товарищеского матча с бельгийцами, состоявшегося в марте 2017-го в Сочи, не случилось. Тогда команда Черчесова, уступая к перерыву со счетом 1:3, сумела свести дело к ничьей — 3:3. В любом случае на этом этапе разгром от сборной Бельгии стоит воспринимать здраво, не сваливаясь в огульную критику российской команды. Сомнений в том, что Черчесов и его тренерский штаб в преддверии чемпионата Европы сделают правильные выводы, нет. Прогулка по Сан-Марино После июньского поражения от россиян со счетом 0:9, сложно было ожидать от команды Сан-Марино серьезного сопротивления в ответном матче. Тренерский штаб во главе с Франко Варреллой перед игрой не питал иллюзий относительно соотношения сил, наставник команды, которая делит со сборной Ангильи последнее, 209-е место в рейтинге ФИФА, заявлял, что хочет избежать повторения результата предыдущей очной встречи.

На эту тему Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020

Игра в Серравалле против одного из записных аутсайдеров прошла для команды Черчесова довольно буднично — уже к 20-й минуте сборная России вела со счетом 2:0. Итоговый счет 5:0 не в полной мере отражает преимущество, с которым провели встречу гости. Еще два гола были отменены из-за положений вне игры, также россияне не использовали несколько хороших моментов. Сборная Сан-Марино, в свою очередь, нанесла в створ ворот соперника всего один удар, с которым без особых проблем справился Антон Шунин. Для 32-летнего вратаря эта игра стала первой официальной в составе национальной команды — до этого он дважды принимал участие в товарищеских матчах, которые состоялись в 2007 и 2011 годах. Большую часть времени мяч даже не докатывался до его штрафной. Неудивительно, что подменявший Маринато Гилерме голкипер сыграл "на ноль". В заключительной игре года первые голы за сборную забили сразу три игрока — Далер Кузяев, Сергей Петров и Николай Комличенко. Это столько же, сколько в девяти предыдущих встречах, состоявшихся в 2019-м. Ранее счет голам за национальную команду открыли Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Георгий Джикия. Сборная России — 2019 Отборочный цикл к чемпионату Европы сборная России прошла стабильным составом. Несмотря на уже упомянутый уход из национальной команды нескольких ключевых игроков, в 2019-м Черчесов задействовал в матчах квалификации всего 29 игроков. Для сравнения, в 2016 году, когда он возглавил сборную после провального выступления на чемпионате Европы, в пяти играх таких футболистов было 32. В 2017-м, когда команда выступала на домашнем Кубке конфедераций, — 34, а в 2018 году, прошедшем под знаком чемпионата мира и всенародной любви к сборной, и вовсе 39.

На эту тему Безупречные бельгийцы и итальянцы. Завершился отборочный турнир на ЧЕ-2020 по футболу

Исходя из этого, можно предположить, что в голове у Черчесова есть примерно 90% заявки на Евро-2020. При условии, что никто из этого списка не получит травму, они и окажутся в национальной команде на частично домашнем турнире. Остальным же футболистам, в том числе недавним дебютантам, предстоит проделать большой объем работы, чтобы убедить главного тренера в собственной необходимости сборной. Если говорить о новичках, Черчесов, несмотря на кажущуюся консервативность, методично вводит в состав новых игроков. В нынешнем составе именно при этом главном тренере за команду впервые сыграли проведшие в этом году не меньше половины матчей Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Георгий Джикия и Марио Фернандес. В 2019-м в сборной России дебютировали семеро: защитники Вячеслав Караваев и Максим Беляев (два и один матч соответственно), полузащитники Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов и Зелимхан Бакаев (семь, четыре и три игры соответственно), а также нападающие Федор Чалов и Николай Комличенко (две и три встречи соответственно). Из этого списка выделяется Ахметов, который сначала успел громко заявить о себе в футболке национальной команды, провести в ней семь матчей, после чего оказался вне списка игроков, вызванных в сборную на ноябрьские матчи. После оглашения состава Черчесов объяснил журналистам, что решение по полузащитнику связано с тем, что он не проявил себя на сборе в октябре и смотрится не так хорошо, как того бы хотелось тренерам сборной, а не из-за того, что в ЦСКА он стал играть ближе к атаке. Армеец все же попал в сборную на последние матчи года, но случилось это из-за того, что травму получил Баринов.

На эту тему Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020 по футболу

Отдельного внимания заслуживает игрок "Зенита" Юрий Жирков, способный сыграть на левом фланге как в обороне, так и в атаке. После чемпионата мира — 2018 он объявил о завершении карьеры в сборной, но уже в марте этого года вернулся в команду и провел за нее пять матчей. 35-летний ветеран не только не уступал более молодым партнерам по сборной, но на их фоне был как минимум не хуже. Так, именно в единоборстве с Жирковым мяч в свои ворота срезал защитник сборной Шотландии Стивен О'Доннелл. Тот гол стал для сборной России победным. После встречи в Глазго шансы команды Черчесова на попадание в число участников Евро-2020 стали очень серьезными. Подводя итоги года для сборной, нельзя не отметить ее капитана Артема Дзюбу. Пусть форвард, забив "всего" девять мячей, и не смог стать лучшим бомбардиром отборочного цикла (победил лидер сборной Англии Гарри Кейн, на счету которого 12 голов), он обновил принадлежащий себе же рекорд по количеству голов в отборочном цикле, установленный во время квалификации к ЧЕ-2016 (тогда форвард забил на один мяч меньше). При этом Дзюба давно перестал быть только завершителем атак — он вошел в десятку лучших ассистентов квалификации, сделав пять результативных передач. А по системе "гол+пас" он и вовсе поделил второе место с англичанином Рахимом Стерлингом (на их счету по 14 баллов), вновь проиграв спор Кейну (17, 12+5). К ноябрьским матчам Дзюба подошел не в лучших, по своим меркам, кондициях и не смог проявить себя так, как от него этого ждали болельщики, — сказалась усталость в конце года. К играм в следующем году он успеет "перезагрузиться" и продолжит погоню за званием лучшего бомбардира в истории сборной России, которое сейчас принадлежит Александру Кержакову (30 мячей).

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I Место Команда И В Н П Мячи О 1 Бельгия 10 10 0 0 40-3 30 2 Россия 10 8 0 2 33-8 24 3 Шотландия 10 5 0 5 16-19 15 4 Кипр 10 3 1 6 15-20 10 5 Казахстан 10 3 1 6 13-17 10 6 Сан-Марино 10 0 0 10 1-51 0