{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Бельгия пока не по зубам. Футболисты сборной России завершили отбор на Евро-2020

Футболисты сборной России
© AP Photo/Marco Vasini
Подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в подгруппе I, одержав восемь побед при двух поражениях

Национальная команда в пятый раз подряд пробилась в число сильнейших сборных Европы. С марта по октябрь российские футболисты одержали семь побед подряд в официальных матчах, повторив собственный лучший результат. В отборе к чемпионату Европы 1996 года сборная России Олега Романцева победила в семи играх кряду, что позволило ей занять первое место в группе. После этого завершить квалификацию на первой строчке россиянам удалось всего один раз — в отборе на ЧЕ-2012 команда добилась этого во главе с голландским специалистом Диком Адвокатом.

На эту тему
Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании на Евро-2020

В 2019-м россияне до предпоследнего матча претендовали на то, чтобы в третий раз в своей истории стать лучшей командой в своей отборочной группе на пути к чемпионату Европы. Случиться этому помешал разгром от бронзовых призеров чемпионата мира — 2018 — сборной Бельгии, которая с октября прошлого года возглавляет рейтинг лучших команд мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Бельгийский урок

Предпосылок у поражения со счетом 1:4 в Санкт-Петербурге множество. Это и общий класс игроков, их индивидуальное мастерство, в котором бельгийцы превосходят сборную России. Отрицать это глупо — в том же рейтинге ФИФА россияне находятся на 37-й позиции. Очевидно, что пропасть велика, но меньше полутора лет назад Россия и вовсе была 70-й. Прогресс налицо: за это время команда Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, неплохо выступила в Лиге наций и уверенно прошла почти весь отбор на Евро-2020.

Несмотря на то что многие из игравших за национальную команду прошлым летом сейчас либо завершили карьеру в сборной (Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов), либо не вызываются (защитник Илья Кутепов травмирован, полузащитник Юрий Газинский недавно вернулся к тренировкам после полученного в июне повреждения, нападающий Федор Смолов в начале ноября провел первый за месяц матч), либо имеют меньше игровой практики в национальной команде (Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Ерохин), Черчесов довольно быстро сформировал новый костяк команды.

На эту тему
Урок перед Евро. Сборная России разгромно проиграла бельгийцам в отборе на ЧЕ-2020

Перед игрой с бельгийцами главный тренер не смог рассчитывать сразу на трех игроков, которые, будь они здоровы, с вероятностью, близкой к 100%, появились бы на поле в Санкт-Петербурге. Речь, конечно же, о полузащитниках Александре Головине и Дмитрии Баринове, а также игроке группы атаки Денисе Черышеве. Названные хавбеки могли дать необходимый объем работы в центре поля, а вингер мог за счет индивидуальных действий и взаимодействий с капитаном команды Артемом Дзюбой угрожать воротам Тибо Куртуа.

Учитывая, что глобальная задача по выходу на Евро-2020 была решена, а занять первое место в группе можно было только играя в атаку, Черчесов не стал прибегать к схеме с тремя центральными защитниками, которая дала плоды в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Команда вышла в составе, более нацеленном на атаку, но в центре поля без Головина и Баринова бельгийцы чувствовали себя вольготно, поскольку прессинг хозяев поля не работал. Кроме того, не в лучшем функциональном состоянии к игре подошли и остальные игроки, включая Дзюбу, не сумевшего проявить себя в борьбе с тройкой защитников гостей. Это привело к тому, что уже к 40-й минуте встречи на табло горел счет 0:3. После перерыва сборной России удалось подравнять игру, поскольку соперник несколько сбавил обороты, но повторения сценария товарищеского матча с бельгийцами, состоявшегося в марте 2017-го в Сочи, не случилось. Тогда команда Черчесова, уступая к перерыву со счетом 1:3, сумела свести дело к ничьей — 3:3.

В любом случае на этом этапе разгром от сборной Бельгии стоит воспринимать здраво, не сваливаясь в огульную критику российской команды. Сомнений в том, что Черчесов и его тренерский штаб в преддверии чемпионата Европы сделают правильные выводы, нет.

Прогулка по Сан-Марино

После июньского поражения от россиян со счетом 0:9, сложно было ожидать от команды Сан-Марино серьезного сопротивления в ответном матче. Тренерский штаб во главе с Франко Варреллой перед игрой не питал иллюзий относительно соотношения сил, наставник команды, которая делит со сборной Ангильи последнее, 209-е место в рейтинге ФИФА, заявлял, что хочет избежать повторения результата предыдущей очной встречи.

На эту тему
Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020

Игра в Серравалле против одного из записных аутсайдеров прошла для команды Черчесова довольно буднично — уже к 20-й минуте сборная России вела со счетом 2:0. Итоговый счет 5:0 не в полной мере отражает преимущество, с которым провели встречу гости. Еще два гола были отменены из-за положений вне игры, также россияне не использовали несколько хороших моментов. Сборная Сан-Марино, в свою очередь, нанесла в створ ворот соперника всего один удар, с которым без особых проблем справился Антон Шунин. Для 32-летнего вратаря эта игра стала первой официальной в составе национальной команды — до этого он дважды принимал участие в товарищеских матчах, которые состоялись в 2007 и 2011 годах. Большую часть времени мяч даже не докатывался до его штрафной. Неудивительно, что подменявший Маринато Гилерме голкипер сыграл "на ноль".

В заключительной игре года первые голы за сборную забили сразу три игрока — Далер Кузяев, Сергей Петров и Николай Комличенко. Это столько же, сколько в девяти предыдущих встречах, состоявшихся в 2019-м. Ранее счет голам за национальную команду открыли Федор  Кудряшов, Антон Миранчук и Георгий Джикия.

Сборная России — 2019

Отборочный цикл к чемпионату Европы сборная России прошла стабильным составом. Несмотря на уже упомянутый уход из национальной команды нескольких ключевых игроков, в 2019-м Черчесов задействовал в матчах квалификации всего 29 игроков. Для сравнения, в 2016 году, когда он возглавил сборную после провального выступления на чемпионате Европы, в пяти играх таких футболистов было 32. В 2017-м, когда команда выступала на домашнем Кубке конфедераций, — 34, а в 2018 году, прошедшем под знаком чемпионата мира и всенародной любви к сборной, и вовсе 39.

На эту тему
Безупречные бельгийцы и итальянцы. Завершился отборочный турнир на ЧЕ-2020 по футболу

Исходя из этого, можно предположить, что в голове у Черчесова есть примерно 90% заявки на Евро-2020. При условии, что никто из этого списка не получит травму, они и окажутся в национальной команде на частично домашнем турнире. Остальным же футболистам, в том числе недавним дебютантам, предстоит проделать большой объем работы, чтобы убедить главного тренера в собственной необходимости сборной.

Если говорить о новичках, Черчесов, несмотря на кажущуюся консервативность, методично вводит в состав новых игроков. В нынешнем составе именно при этом главном тренере за команду впервые сыграли проведшие в этом году не меньше половины матчей Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Георгий Джикия и Марио Фернандес.

В 2019-м в сборной России дебютировали семеро: защитники Вячеслав Караваев и Максим Беляев (два и один матч соответственно), полузащитники Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов и Зелимхан Бакаев (семь, четыре и три игры соответственно), а также нападающие Федор Чалов и Николай Комличенко (две и три встречи соответственно). Из этого списка выделяется Ахметов, который сначала успел громко заявить о себе в футболке национальной команды, провести в ней семь матчей, после чего оказался вне списка игроков, вызванных в сборную на ноябрьские матчи. После оглашения состава Черчесов объяснил журналистам, что решение по полузащитнику связано с тем, что он не проявил себя на сборе в октябре и смотрится не так хорошо, как того бы хотелось тренерам сборной, а не из-за того, что в ЦСКА он стал играть ближе к атаке. Армеец все же попал в сборную на последние матчи года, но случилось это из-за того, что травму получил Баринов.

На эту тему
Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020 по футболу

Отдельного внимания заслуживает игрок "Зенита" Юрий Жирков, способный сыграть на левом фланге как в обороне, так и в атаке. После чемпионата мира — 2018 он объявил о завершении карьеры в сборной, но уже в марте этого года вернулся в команду и провел за нее пять матчей. 35-летний ветеран не только не уступал более молодым партнерам по сборной, но на их фоне был как минимум не хуже. Так, именно в единоборстве с Жирковым мяч в свои ворота срезал защитник сборной Шотландии Стивен О'Доннелл. Тот гол стал для сборной России победным. После встречи в Глазго шансы команды Черчесова на попадание в число участников Евро-2020 стали очень серьезными.

Подводя итоги года для сборной, нельзя не отметить ее капитана Артема Дзюбу. Пусть форвард, забив "всего" девять мячей, и не смог стать лучшим бомбардиром отборочного цикла (победил лидер сборной Англии Гарри Кейн, на счету которого 12 голов), он обновил принадлежащий себе же рекорд по количеству голов в отборочном цикле, установленный во время квалификации к ЧЕ-2016 (тогда форвард забил на один мяч меньше). При этом Дзюба давно перестал быть только завершителем атак — он вошел в десятку лучших ассистентов квалификации, сделав пять результативных передач. А по системе "гол+пас" он и вовсе поделил второе место с англичанином Рахимом Стерлингом (на их счету по 14 баллов), вновь проиграв спор Кейну (17, 12+5). К ноябрьским матчам Дзюба подошел не в лучших, по своим меркам, кондициях и не смог проявить себя так, как от него этого ждали болельщики, — сказалась усталость в конце года. К играм в следующем году он успеет "перезагрузиться" и продолжит погоню за званием лучшего бомбардира в истории сборной России, которое сейчас принадлежит Александру Кержакову (30 мячей).

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I
МестоКомандаИВНПМячиО
1Бельгия10100040-330
2Россия1080233-824
3Шотландия1050516-1915
4Кипр1031615-2010
5Казахстан1031613-1710
6Сан-Марино1000101-510

Андрей Михайлов

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
КХЛ
СМИ: хоккеист "Лос-Анджелеса" Кемпе близок к переходу в ЦСКА
19 ноября клуб НХЛ поместил игрока на драфт отказов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС