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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Мустафину немного тревожат сообщения о возможном недопуске россиян к Олимпиаде

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА соответствия международному кодексу
Алия Мустафина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алия Мустафина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину немного тревожат сообщения о том, что российская команда может быть не допущена к участию в летних Играх 2020 года в Токио. Об этом она рассказала ТАСС в четверг после окончания расширенного совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

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Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен принять 9 декабря.

"Самой интересной на совещании показалась тема поддержки, которая направлена в сторону спортсменов. Что у них есть возможность обратиться со своей проблемой по окончании спортивной карьеры, получить помощь в образовании", - сказала Мустафина.

"Что касается вопроса допинга, то нужно просто меньше читать неофициальные СМИ, тогда проблем сразу становится меньше, - добавила она. - Конечно, тревога [за допуск к Играм] есть, но небольшая, надеемся на самое лучшее".

Игры в Токио пройдут в июле - августе 2020 года.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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