Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей форме

"Зенит" заключил контракт с Кокориным до конца сезона после его выхода на свободу из колонии по УДО 17 сентября. Футболист был осужден в мае на полтора года за участие в двух драках в центре Москвы. Петербургский клуб не смог заявить его вне трансферного окна. Таким образом, он сможет сыграть за "Зенит" только в следующем календарном году.

"Я бы не хотел оценивать физическую форму, но все обследования и тесты, которые я проходил, показали нормальный результат, - сказал Кокорин. - Все нормально, тренируюсь в общей группе. Недавно играл в двустороннем матче, который длился около 70 минут. Все нормально, у меня время есть, торопиться некуда".

"Сейчас весь акцент на том, чтобы подойти к играм в оптимальной форме и провести на поле как можно больше времени. Чувствую себя хорошо, жалко только, что впереди у нас зимний перерыв", - добавил Кокорин.

Кокорин перешел в "Зенит" в 2016 году, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).