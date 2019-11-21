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Футбол в России

Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей форме

"Зенит" не смог заявить нападающего вне трансферного окна, он сможет сыграть за клуб из Санкт-Петербурга только в следующем календарном году.
Александр Кокорин Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Ольга Мальцева/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей форме и тренируется в общей группе. Комментарий Кокорина приводит пресс-служба "Зенита".

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"Зенит" заключил контракт с Кокориным до конца сезона после его выхода на свободу из колонии по УДО 17 сентября. Футболист был осужден в мае на полтора года за участие в двух драках в центре Москвы. Петербургский клуб не смог заявить его вне трансферного окна. Таким образом, он сможет сыграть за "Зенит" только в следующем календарном году.

"Я бы не хотел оценивать физическую форму, но все обследования и тесты, которые я проходил, показали нормальный результат, - сказал Кокорин. - Все нормально, тренируюсь в общей группе. Недавно играл в двустороннем матче, который длился около 70 минут. Все нормально, у меня время есть, торопиться некуда".

"Сейчас весь акцент на том, чтобы подойти к играм в оптимальной форме и провести на поле как можно больше времени. Чувствую себя хорошо, жалко только, что впереди у нас зимний перерыв", - добавил Кокорин.

Кокорин перешел в "Зенит" в 2016 году, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).

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