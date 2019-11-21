Глава ОКР выступил за сохранение действующей нормы наказания за употребление наркотиков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает важным сохранение существующей нормы наказания спортсменов за употребление наркотических веществ. Об этом он сообщил журналистам в четверг после окончания совещания комиссии спортсменов ОКР с представителями общероссийских спортивных федераций.

РУСАДА с начала 2019 года проверило на допинг почти 800 российских легкоатлетов

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может сократить срок дисквалификации спортсменов за употребление некоторых видов наркотических веществ на три месяца, если будет доказано, что атлет применял их не для улучшения результатов. На текущий момент наказание составляет четыре года дисквалификации.

"Оценку изменению законодательства в антидопинговой сфере должны давать руководители соответствующих антидопинговых подразделений, - сказал Поздняков. - С моей точки зрения, действующие нормы по неприятию любых форм наркотиков в жизни спортсменов являются крайне важными. Крайне важно сохранять наказание за применение наркотиков спортсменов, потому что это подрывает здоровье спортсменов и устои общества с точки зрения морали".