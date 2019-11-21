РУСАДА с начала 2019 года проверило на допинг почти 800 российских легкоатлетов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за первые десять месяцев было протестировано 798 отечественных легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (236). Также были проверены 165 пловцов, 154 лыжника и 100 биатлонистов.

В октябре число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на семь человек.

Представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. По десять раз были проверены на допинг бегуны Александра Гуляева, Анастасия Шукшина, Владимир Никитин и Сергей Дубровский, по девять - бегун Валентин Смирнов, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.