СМИ: "Ювентус" договорился о трансфере футболиста "Локомотива" Алексея Миранчука

ТАСС, 21 ноября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" достиг договоренности по переходу российского полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука. Об этом сообщает портал Sport Mediaset.
Контракт 24-летнего игрока с "Локомотивом" истекает летом 2021 года. По информации портала, российский клуб намерен продать Миранчука, чтобы он не ушел в качестве свободного агента. Отмечается, что в услугах россиянина также заинтересованы петербургский "Зенит", испанский "Атлетико" и английский "Манчестер Юнайтед", но представители "Ювентуса" уже достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника.
Подробности возможной сделки не приводятся, однако Sport Mediaset утверждает, что летом за Алексея и Антона Миранчуков предлагали €80 млн, при этом заинтересованный в переходе футболистов клуб не называется. Портал Transfermarkt трансферную стоимость Алексея Миранчука оценивает в €16 млн.
Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива", всего за клуб он провел 207 матчей в разных турнирах, забив 33 гола и отдав 42 голевые передачи. В составе московского клуба он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, победителем суперкубка страны. За сборную России полузащитник провел 25 матчей, забив пять голов.
"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда выигрывает Серию А на протяжении восьми последних сезонов.