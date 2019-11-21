СМИ: "Ювентус" договорился о трансфере футболиста "Локомотива" Алексея Миранчука

Контракт 24-летнего игрока с "Локомотивом" истекает летом 2021 года. По информации портала, российский клуб намерен продать Миранчука, чтобы он не ушел в качестве свободного агента. Отмечается, что в услугах россиянина также заинтересованы петербургский "Зенит", испанский "Атлетико" и английский "Манчестер Юнайтед", но представители "Ювентуса" уже достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника.

ТАСС, 21 ноября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" достиг договоренности по переходу российского полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука. Об этом сообщает портал Sport Mediase t.

Подробности возможной сделки не приводятся, однако Sport Mediaset утверждает, что летом за Алексея и Антона Миранчуков предлагали €80 млн, при этом заинтересованный в переходе футболистов клуб не называется. Портал Transfermarkt трансферную стоимость Алексея Миранчука оценивает в €16 млн.

Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива", всего за клуб он провел 207 матчей в разных турнирах, забив 33 гола и отдав 42 голевые передачи. В составе московского клуба он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, победителем суперкубка страны. За сборную России полузащитник провел 25 матчей, забив пять голов.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда выигрывает Серию А на протяжении восьми последних сезонов.