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Бокс

Кремлев избран главой комиссии AIBA по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу

Решение было принято на внеочередном заседании исполкома AIBA в Лозанне

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев возглавил комиссию AIBA по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

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Данное решение было принято на внеочередном заседании исполкома AIBA в Лозанне. Члены исполкома предложили кандидатуру Кремлева на данную позицию и единогласно проголосовали за нее.

В обязанности комиссии будет входить проведение ключевых турниров AIBA, таких как чемпионат мира и Кубок мира, реализация телеправ, привлечение спонсоров, партнеров и инвесторов, создание стратегии и вопросы, касающиеся маркетинга.

"Спасибо исполкому AIBA за доверие, - сказал Кремлев. - Впереди очень много работы, но у нас сильная команда. И я уверен, что мы совместно создадим отличную маркетинговую стратегию, которая поспособствует привлечению финансов. AIBA выйдет на новый уровень. Уверен, что AIBA ждет большое будущее".

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