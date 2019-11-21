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Допинг-скандал вокруг российского спорта

AIU высоко оценил вклад РУСАДА в расследование дела легкоатлета Лысенко

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган временно отстранил семь человек из-за дела Лысенко
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) высоко оценил вклад Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

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В четверг AIU временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, члена правления ВФЛА, главу Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

"AIU высоко оценивает работу сотрудников РУСАДА, внесших ценный вклад в расследование", - говорится в сообщении.

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Лысенко в начале августа прошлого года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с РУСАДА, которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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