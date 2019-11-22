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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишина и Галлямов стараются не думать о попадании в финал Гран-при на этапе в Саппоро

После короткой программы на этапе в Японии спортсмены идут на третьем месте

САППОРО, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стараются не отвлекаться на мысли о попадании в финал Гран-при, выступая на последнем шестом этапе серии в Саппоро. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

Мишина и Галлямов выиграли свой первый этап серии в Гренобле и теперь имеют шанс на попадание в финал серии, который пройдет в декабре в Турине. Спортсмены идут третьими в Саппоро после исполнения короткой программы с 69,00 баллами. Лидируют с мировым рекордом китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,27), второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (71,21).

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"Специально стараемся не думать о том, попадем мы в финал или нет. Мне кажется спортсмен, как только начинает об этом думать, сразу как-то тушуется, - рассказал Галлямов. - Иногда обращаю внимание, как катаются фигуристы других стран - выступают в удовольствие, но это, возможно, с опытом приходит. И на произвольную программу выйдем с чистым разумом и постараемся прокататься с удовольствием".

Во время проката Галлямов допустил ошибку при выполнении тройного сальхова. "Думаю, причина в том, что не набрал нужную скорость, да и ноги неуверенно в прыжок входили. Завтра будем сальхов делать в каскаде, будем готовы к такой ситуации. Разница часовых поясов тоже непросто дается, но это не оправдание - просто это нелегко", - отметил он.

Спортсмены воодушевлены вниманием японских болельщиков. "Они уже с раннего утра сидят на тренировках! А на центральной площади города для болельщиков создана настоящая фан-зона - прямо как у нас во время чемпионата мира по футболу. Было бы здорово, если бы и у нас в России такое появилось", - отметила Мишина.

На вопрос ТАСС, не почувствовали ли себя спортсмены в Японии "звездами", Галлямов ответил: "Не чувствуем и не собираемся, и вот увидите - мы не изменимся. Надо мной после юниорского чемпионата мира подшучивали - "ну все, чемпион, теперь и разговаривать с нами не будешь", но разве на победах все заканчивается? Столько важных целей и задач, столько интересного еще впереди".

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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