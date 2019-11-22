Фигуристка Косторная выиграла короткую программу Гран-при Японии с мировым рекордом

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Косторная считает, что уроки актерского мастерства пригодились ей в фигурном катании

Косторная установила мировой рекорд в короткой программе (85,04 балла). Второй идет японка Рика Кихира (79,89), чей рекорд и превзошла россиянка, третье место занимает американка Карен Чен (67,21).

Россиянки Алина Загитова и Софья Самодурова занимают четвертое и седьмое места соответственно, Загитова набрала 66,84 балла, Самодурова - 63,85 балла.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. В текущем сезоне 16-летняя Косторная одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Позднее в пятницу короткую программу покажут мужчины. Женщины представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.