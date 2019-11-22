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Футбол в России

"Спартак" примет ЦСКА в четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России по футболу

Точная дата и время начала игры будут определены позднее
Болельщики "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Московский "Спартак" проведет дома встречу против столичного ЦСКА в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Встреча пройдет 4 или 5 марта на "Открытие-Арене". Точные дата и время начала встречи будут определены позднее.

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Всего команды четыре раза встречались в Кубке России - по два раза в финале и полуфинале, три победы на счету ЦСКА, одна - у "Спартака". В финалах команды обменялись победами - в решающем матче Кубка России сезона-1993/94 "Спартак" победил в серии пенальти (2:2, 4:2 - по пенальти), а в финале розыгрыша сезона-2005/06 армейцы победили со счетом 3:0. В обоих полуфиналах между командами победу одерживал ЦСКА.

Последняя встреча клубов в Кубке России прошла 11 мая 2011 года в "Лужниках", когда в полуфинале "Спартак" уступил армейцам в серии пенальти (3:3, 4:5 - по пенальти), в итоге армейцы выиграли трофей, обыграв в финале владикавказскую "Аланию". 

В активе "Спартака" три победы в Кубке России, последний раз столичный клуб выигрывал турнир в сезоне-2002/03. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010/11, 2012/13).

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Российский футбол
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