Фигуристка Косторная не намерена отказываться от исполнения тройного акселя в будущем

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная будет включать тройной аксель и в следующие программы. Об этом спортсменка рассказала в пятницу после исполнения короткой программы на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

"Не буду отказываться от тройного акселя в дальнейшем, буду только учить что-то новое. Я выучила тройной аксель после своего первого юниорского сезона, но потом вышла на сборы и заново собирала тройные, просто не хватало времени. А в середине сезона были соревнования и не хотелось травмироваться", - рассказала Косторная, отвечая на вопрос ТАСС.

Женщины представят произвольную программу в субботу. Прошлогодняя победительница финала Гран-при Кихира намерена в произвольной программе исполнить два тройных акселя и четверной сальхов.

"Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто и достойно уважения. Рика - очень сильная спортсменка, если у нее получился четверной, то я очень рада, что она смогла это сделать. Но я об этом не задумываюсь, просто сделаю свое, а дальше пусть решат судьи", - отметила Косторная.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. В текущем сезоне 16-летняя Косторная одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле.