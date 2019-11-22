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Серия Гран-при по фигурному катанию

Авербух назвал убедительным выступление Степановой и Букина в ритм-танце Гран-при Японии

Спортсмены после своего проката занимают промежуточное второе место

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, показали убедительный прокат короткой программы на заключительном в нынешнем сезоне этапе Гран-при в японском Саппоро. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

Степанова и Букин получили 84,07 балла и занимают второе место после ритм-танца. Лидируют с мировым рекордом французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,03), третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,13). Российский дуэт во второй раз в сезоне представил свой ритм-танец на соревнованиях, ранее они выступили на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, где заняли второе место. Подготовка Степановой и Букина была смазана из-за повреждения у партнерши.

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"Мне очень понравилось, как ребята сегодня катались, это было убедительно, гораздо убедительнее, чем на первом турнире, все исполнялось на очень хорошей скорости, и баллы очень высокие ребята получили, - сказал Авербух. - Все мы понимаем, что сейчас нет пары, которая могла бы бороться с французским дуэтом, но они уверенно обошли итальянцев. Хорошее выступление, мне вдвойне приятно, потому что этот танец мы делали вместе с ребятами, но самое главное - видно, что проделана большая работа и сделан качественный скачок после первого этапа, в который ребята сложно входили, потому что преодолевали последствия травмы".

Также Авербух высказался относительно конкуренции Степановой и Букина на внутренней арене с действующими чемпионами России в танцах на льду Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. "Она как и была всегда, - сказал он. - Многое будет зависеть от качества проката на том или ином турнире. Мы помним, как одна ошибка, допущенная Кацалаповым на чемпионате Европы 2019 года, стоила им места на подиуме, и Степанова с Букиным их обошли, ребята идут ноздря в ноздрю, и очень важно, как они будут выступать на каждом соревновании".

Этап Гран-при в Саппоро завершится в субботу.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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