Сборная России повела в счете в матче Кубка Дэвиса с сербами

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Андрей Рублев победил серба Филипа Крайиновича в первой встрече четвертьфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Сербии. Соревнования проходят в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 22-летнего россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, 27-летний Крайинович - 40-е
Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу команды России. Позднее в пятницу Карен Хачанов (17) сыграет со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, а Хачанов и Рублев в паре будут противостоять Янко Типсаревичу и Виктору Троицки. Победитель матча сыграет в полуфинале с командой Канады 23 ноября.
Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.
Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.