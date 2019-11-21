На пределе. Российские теннисисты смогли выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по теннису в отсутствие первой ракетки страны Даниила Медведева смогла выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В пятницу команда в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского сыграет с командой Сербии.

Сборную Сербии на турнире представляют Новак Джокович (2-й номер мирового рейтинга), Душан Лайович (34), Филип Крайинович (40), Виктор Троицки (159) и Янко Типсаревич (221). Перед стартом турнира капитан российской сборной, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев называл сербскую сборную, наряду с испанской, фаворитом турнира. "Плохо, что у нас нет парных игроков. Были бы теннисисты такого плана, было бы легче, каждый из наших лидеров может обыграть любого из первой двадцатки [мирового рейтинга]", - считает Тарпищев.

В других четвертьфиналах встретятся команды Великобритании и Германии, Аргентины и Испании, Австралии и Канады. Победитель последней пары станет возможным соперником сборной России.

Выход сборной России в плей-офф стал неожиданностью, учитывая отказ Медведев за день до старта турнира. Вице-президент ФТР Евгений Кафельников считает, что в нынешнем составе сборная России выжала из себя все. "Ребята сделали максимум: обыграли сборную Хорватии и в упорной борьбе проиграли испанцам", - сказал он.

В четвертьфинал Кубка Дэвиса вышли победители шести групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места. Первые места в своих группах заняли сборные Сербии, Испании, Германии, Австралии, Великобритании и Канады. Сборная России, вместе со сборной Аргентины, оказались в числе четвертьфиналистов благодаря лучшим показателям среди команд, занявших вторые места в своих группах.

Критика нового формата Кубка Дэвиса

Нынешний Кубок Дэвиса проходит по новой формуле. Все сборные собраны в Мадриде, где в течение недели определят победителя. В феврале прошлого года футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos с одобрения генеральной ассамблеи Международной федерации тенниса (ITF) реформировали Кубок Дэвиса, инвестировав $3 млрд в развитие турнира.