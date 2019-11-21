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Кубок Дэвиса

На пределе. Российские теннисисты смогли выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Без Даниила Медведева россияне сумели пробиться в плей-офф только со второго места в группе
Карен Хачанов EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/Kiko Huesca

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по теннису в отсутствие первой ракетки страны Даниила Медведева смогла выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В пятницу команда в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского сыграет с командой Сербии.

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Сборную Сербии на турнире представляют Новак Джокович (2-й номер мирового рейтинга), Душан Лайович (34), Филип Крайинович (40), Виктор Троицки (159) и Янко Типсаревич (221). Перед стартом турнира капитан российской сборной, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев называл сербскую сборную, наряду с испанской, фаворитом турнира. "Плохо, что у нас нет парных игроков. Были бы теннисисты такого плана, было бы легче, каждый из наших лидеров может обыграть любого из первой двадцатки [мирового рейтинга]", - считает Тарпищев.

В других четвертьфиналах встретятся команды Великобритании и Германии, Аргентины и Испании, Австралии и Канады. Победитель последней пары станет возможным соперником сборной России.

Выход сборной России в плей-офф стал неожиданностью, учитывая отказ Медведев за день до старта турнира. Вице-президент ФТР Евгений Кафельников считает, что в нынешнем составе сборная России выжала из себя все. "Ребята сделали максимум: обыграли сборную Хорватии и в упорной борьбе проиграли испанцам", - сказал он.

В четвертьфинал Кубка Дэвиса вышли победители шести групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места. Первые места в своих группах заняли сборные Сербии, Испании, Германии, Австралии, Великобритании и Канады. Сборная России, вместе со сборной Аргентины, оказались в числе четвертьфиналистов благодаря лучшим показателям среди команд, занявших вторые места в своих группах.

Критика нового формата Кубка Дэвиса

Нынешний Кубок Дэвиса проходит по новой формуле. Все сборные собраны в Мадриде, где в течение недели определят победителя. В феврале прошлого года футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos с одобрения генеральной ассамблеи Международной федерации тенниса (ITF) реформировали Кубок Дэвиса, инвестировав $3 млрд в развитие турнира.

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Соревнования только преодолели экватор, но организаторы уже получили множество критических стрел в свой адрес по поводу непривычного формата. Недовольство высказывают не только журналисты, функционеры, но и сами игроки. Итальянец Фабио Фоньини в социальной сети в четверг открыто назвал новые правила Кубка Дэвиса плохими. Дело в том, что матч Фоньини и Симоне Болелли против американцев Сэма Куэрри и Джека Сока закончился лишь в пятом часу утра.

Тарпищев не раз скептически высказывался по поводу нового формата Кубка Дэвиса. "Если мы говорим о развитии тенниса в регионах, то реформа Кубка Дэвиса - это минус, - отмечал Тарпищев в интервью ТАСС. - Старый формат больше подходил для развития регионов. Была та самая национальная идея, когда твоя команда играет дома, ведь это праздник для всех".

"Теперь появилась финальная часть, которая проводится в одном месте. Большинство спортсменов рассматривает это просто в качестве очередного турнира. Если взять спортивный мир, тех, кто играл в Кубке Дэвиса раньше, подавляющее большинство высказывалось за сохранение старого формата", - добавил президент ФТР.

Финальная часть Кубка Дэвиса завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичКафельников, Евгений АлександровичКубок ДэвисаМедведев, Даниил Сергеевич
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