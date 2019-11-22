Определились пары раунда стыковых матчей отборочного этапа ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 22 ноября. Стали известны все пары раунда стыковых матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу в Ньоне.

Сборная Шотландии сыграет дома с командой Израиля в полуфинале пути С, в другом полуфинале сборная Норвегии встретится дома с командой Сербии. По итогам жеребьевки финальный матч пройдет в Норвегии или Сербии.

В пути А команда Исландии примет сборную Румынии, во втором полуфинале сборная Болгарии сыграет дома с командой Венгрии. Хозяином в финальном матче станет победитель пары Болгария - Венгрия.