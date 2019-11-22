Определились пары раунда стыковых матчей отборочного этапа ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 22 ноября. Стали известны все пары раунда стыковых матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу в Ньоне.
Сборная Шотландии сыграет дома с командой Израиля в полуфинале пути С, в другом полуфинале сборная Норвегии встретится дома с командой Сербии. По итогам жеребьевки финальный матч пройдет в Норвегии или Сербии.
В пути А команда Исландии примет сборную Румынии, во втором полуфинале сборная Болгарии сыграет дома с командой Венгрии. Хозяином в финальном матче станет победитель пары Болгария - Венгрия.
Ранее стали известны полуфиналы раунда стыковых матчей в путях В и D. В пути В сборная Боснии и Герцеговины дома сыграет с футболистами Северной Ирландии, команда Словакии на своем поле примет ирландцев. Финальный матч пройдет на стадионе победителя встречи между сборными Боснии и Герцеговины и Северной Ирландии. В пути D сборная Грузии сыграет дома с командой Белоруссии, сборная Северной Македонии встретится с командой Косова, финальная встреча пройдет в Грузии или Белоруссии.
Полуфинальные матчи пройдут 26 марта. Финальные встречи состоятся 31 марта. Четыре победителя финалов попадут на чемпионат Европы.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.