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Летние неолимпийские виды спорта

Тренер сборной России Джонс считает необходимым включение в состав молодых регбистов

Специалист считает, что в команде должен быть соблюден возрастной балланс
Главный тренер сборной России по регби валлиец Лин Джонс Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по регби валлиец Лин Джонс
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Конкуренция в сборной России по регби должна создаваться за счет привлечения в команду молодых игроков. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России сообщил главный тренер национальной сборной валлиец Лин Джонс.

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"Этот год предоставил нам хороший фундамент для работы в будущем, мы играли на чемпионате Европы, Кубке мира в Японии. Сейчас мы находимся в начале четырехлетнего цикла, который ведет нас к отборочному турниру [Кубка мира] 2022 года, - сказал Лин. - В регбийном отношении Россия довольно слабо развита, но мы можем развернуть ситуацию в нашу сторону, регбийная нация должна объединиться и следовать программе высших достижений. В настоящее время премьер-лига представлена ограниченным количеством возрастных игроков и легионерами среднего уровня, а молодые игроки воспринимаются тренерами как риск, мое мнение - каждый молодой игрок должен сделать 50 ошибок перед тем, как ему начнут доверять, так давайте скорее дадим им возможность совершить эти ошибки".

"У меня нет проблем с тем, что в сборной есть игроки старше 30 лет, но они должны обучать молодых спортсменов, наша задача - создать этот баланс, - добавил специалист. - Моя работа направлена на то, чтобы создать лучших игроков для сборной России, 2020 год - это первый год нового цикла к следующему розыгрышу Кубка мира, и если на следующем Кубке мира мы окажемся в том же составе, то наши регбисты уже будут возрастными, не смогут соревноваться. Молодые игроки должны войти в сборную и создать конкуренцию, но данные перемены и омоложение состава не должны повлиять на результат, это моя задача как тренера".

В 2019 году сборная России во второй раз в истории приняла участие в Кубке мира, российские регбисты заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в плей-офф. Джонс возглавил сборную России в августе 2018 года.

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Летние неолимпийские виды спорта
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