Регбист Артемьев подписал контракт с московским ЦСКА

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев подписал соглашение с московским ЦСКА. Церемония подписания контракта прошла на футбольном стадионе "ВЭБ-Арена".

Артемьеву 32 года. Он начал карьеру в Ирландии, где выступал за молодежную команду "Ленстер". С 2009 по 2011 год он играл за "ВВА-Подмосковье", после чего подписал контракт с английской командой "Нортгемптон Сэйнтс". С 2013 года Артемьев защищал цвета "Красного Яра", в составе которого выиграл золотые медали чемпионата страны, трижды стал обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной России Артемьев провел 93 матча и выступал на двух Кубках мира - в 2011 и 2019 годах.

Регбийный клуб ЦСКА был основан в 2014 году. В прошлом сезоне армейцы стали победителями первенства Высшей лиги чемпионата России и в новом сезоне выступят в премьер-лиге - элитном дивизионе российского регби.