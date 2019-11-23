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Серия Гран-при по фигурному катанию

Жук: Степанова и Букин показали свой несгибаемый характер, пробившись в финал Гран-при

Российский танцевальный дуэт занял второе место на этапе в Японии

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин пробились в финал Гран-при, показав свой несгибаемый характер, ведь еще в начале сезона их участие на этапах серии было под вопросом. Таким мнением с ТАСС поделились тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

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Степанова и Букин стали вторыми в произвольной программе (124,74) на заключительном этапе серии в Саппоро, показав лучшие результаты в карьере в ритм-танце (84,07) и по сумме программ (208,81). Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие в произвольной программе 136,58 балла и установившие мировой рекорд.

"Мы очень рады за ребят, мы отобрались в финал с учетом тяжелой подготовки к стартам, ведь участие в Гран-при вообще было под вопросом из-за травмы спины у Саши. Но они в очередной раз показали свой несгибаемый характер. Они стали высокими профессионалами, и мы гордимся ими. Мы счастливы, мы идем в финал", - сказала Жук.

Степанова и Букин не были довольны тем, как откатались в произвольной программе в Саппоро. "Это очень хорошо, значит мы движемся в верном направлении - нет предела совершенству, - подчеркнула Жук. - Но это был лишь второй старт для ребят в сезоне, но они продемонстрировали достойное катание".

"Это правильно, что ребята не удовлетворены прокатами - не было бы огрех, судьи судили бы каждый элемент на "плюс пять". Мы довольны и нашими дебютантами Софьей Шевченко и Игорем Еременко. Они не дрогнули в условиях серьезной конкуренции, прокатались музыкально и на характере", - добавил Свинин.

Шевченко и Еременко стали в Саппоро седьмыми (178,08; 69,59+108,49), на этапе в США фигуристы показали девятый результат.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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