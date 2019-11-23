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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Колосков уверен, что решение WADA по РУСАДА не повлияет на проведение игр ЧЕ-2020 в России

Санкт-Петербург должен принять часть матчей чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков убежден в том, что возможное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не отразится на проведении матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Таким мнением Колосков поделился с ТАСС.

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В ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года.

"Я убежден, что решения WADA по поводу РУСАДА никак не коснутся российского футбола, тем более в вопросах проведения игр чемпионата Европы в 2020 году. Объяснение очень простое - РУСАДА никакого отношения к международной деятельности российского футбола не имеет. УЕФА [Союз европейский футбольных ассоциаций] и ФИФА имеют свои допинг-службы, допинг-офицеров, которые в обязательном порядке на каждый официальный матч высылают своих специалистов для того, чтобы взять пробы. Правообладателем на проведение чемпионата Европы является УЕФА, а не WADA или МОК, УЕФА к нам претензий не имеет, так что можем спать спокойно и с трепетом ждать решения WADA относительно РУСАДА", - заявил Колосков.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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