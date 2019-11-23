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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Гарт надеется, что Россия сохранит право на проведение ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт выразила надежду, что на проведение чемпионата мира по санному спорту в Сочи в 2020 году не повлияет возможное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом Гарт в субботу рассказала ТАСС.

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Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу

В ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. Чемпионат мира по санному спорту впервые пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года.

"Мы готовимся к чемпионату мира в Сочи, подготовка идет полным ходом. Никакой информации от международной федерации не поступало, так что все у нас проходит в плановом режиме. Готовимся принять важный чемпионат в нашей стране, никакой команды "отбой" не было. И мы все очень надеемся, что ничего не изменится", - сказала Гарт.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

Сочи выиграл право на проведение чемпионата мира 2020 года по санному спорту летом 2016 года. Ранее Россия не принимала мировые первенства по этому виду спорта, в феврале 2014 года в Сочи прошел олимпийский турнир саночников.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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