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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Тарасенко: Минспорт РФ не может просто так лишить ВФЛА аккредитации

Комиссия Министерства спорта по аккредитации 27 ноября рассмотрит вопрос о сохранении государственной аккредитации ВФЛА
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ просто так не может лишить аккредитации Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Таким мнением с журналистами поделилась исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

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Минспорт РФ 27 ноября рассмотрит вопрос государственной аккредитации ВФЛА

Тарасенко была избрана и. о президента ВФЛА в субботу, необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы организации. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Комиссия Министерства спорта России по аккредитации 27 ноября рассмотрит вопрос о сохранении государственной аккредитации ВФЛА.

"Давайте дождемся этого вопроса, потому что просто так лишить аккредитации нельзя федерацию, за этим стоит проведение соревнований, подготовка спортсменов, тренировочные мероприятия. Поэтому, думаю, будет предложен какой-то альтернативный вариант, чтобы это направление работы не пострадало", - сказала Тарасенко.

Фигуранты дела были временно отстранены до вынесения вердикта. К 12 декабря национальная федерация должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения.

В субботу совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Всероссийской федерации легкой атлетики теперь может грозить полное исключение из World Athletics.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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