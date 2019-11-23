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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" в первом матче под руководством Моуринью

Встреча завершилась со счетом 3:2
Футболисты "Тоттенхэма" EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Футболисты "Тоттенхэма"
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 23 ноября. Футболисты лондонского "Тоттенхэма" со счетом 3:2 обыграли столичный "Вест Хэм" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на Олимпийском стадионе в присутствии 59930 зрителей.

В составе "Тоттенхэма" голы забили Сон Хын Мин (36-я минута), Лукас Моура (43) и Гарри Кейн (49). У "Вест Хэма" отличились Майкл Антонио (73) и Анджело Огбонна (90+6).

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"Тоттенхэм" провел первый матч под руководством 56-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью, он занял пост главного тренера лондонской команды 20 ноября, сменив аргентинца Маурисио Почеттино, который был уволен днем ранее в связи с неудовлетворительными результатами.

"Тоттенхэм" поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 13 матчах. "Вест Хэм" занимает 16-е место, имея в активе 13 очков.

В следующем туре подопечные Моуринью 30 ноября примут "Борнмут", а 26 ноября также дома встретятся с греческим "Олимпиакосом" в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Вест Хэм" в 14-м туре чемпионата страны сыграет на выезде с "Челси", встреча пройдет 30 ноября.

Теги
Моуринью, Жозе
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